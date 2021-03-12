Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Рамос: «Реалу» будет легче подписать Холанна, чем Мбаппе»

12 Марта 2021, 08:31,

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию о возможном переходе в мадридский гранд норвежского форварда Эрлинга Холанна и французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Нам будет легче оформить трансфер Эрлинга, чем Килиана. Мбаппе уже начинают ставить в один ряд с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, поэтому подписать его будет непросто. Договориться с норвежцем будет намного проще», - передает слова защитника портал Goal.

После 26 туров чемпионата Испании «королевский» клуб набрал 54 балла и занимает третье место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов мадридцы претендуют на выход в 1/4 финала, «сливочным» предстоит ответная игра против «Аталанты».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн
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