Рамос: «Реалу» будет легче подписать Холанна, чем Мбаппе»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию о возможном переходе в мадридский гранд норвежского форварда Эрлинга Холанна и французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Нам будет легче оформить трансфер Эрлинга, чем Килиана. Мбаппе уже начинают ставить в один ряд с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, поэтому подписать его будет непросто. Договориться с норвежцем будет намного проще», - передает слова защитника портал Goal.

После 26 туров чемпионата Испании «королевский» клуб набрал 54 балла и занимает третье место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов мадридцы претендуют на выход в 1/4 финала, «сливочным» предстоит ответная игра против «Аталанты».