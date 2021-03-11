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​Рамос сделает заявление по своему будущему в ближайшие часы

11 Марта 2021, 18:20,

В пять часов вечера по центральноевропейскому времени (19:00 по Москве) начнётся пресс-конференция Серхио Рамоса. Как сообщает El Chiringuito TV со ссылкой на журналиста Хосе Луиса Санчеса, капитан «Реала» не только обсудит документальный фильм со своим участием, но и сделает заявление по поводу своего будущего. По данным источника, Рамос объявит о своём желании остаться в мадридском клубе.

Действующий контракт Серхио Рамоса с «Реалом» рассчитан до конца сезона, поэтому в прессе регулярно появляются слухи о возможном уходе тридцатичетырёхлетнего футболиста в другой клуб.

В нынешнем сезоне Серхио Рамос провёл за «Реал» восемнадцать матчей. На счету защитника три гола и один голевой пас.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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