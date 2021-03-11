В Испании рассказали, где хочет продолжить карьеру Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий на протяжении всей карьеры за каталонскую «Барселону», может в ближайшем будущем сменить клубную прописку.

Согласно информации Cadena SER, форвард планирует переехать в США через два сезона. 33-летний футболист собирается стать игроком клуба «Интер Майами», совладельцем которого является бывший полузащитник сборной Англии, «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм.

Что касается сезона-2021/2022, то Месси пока не определился, где будет играть. Он может продлить истекающий контракт с «Барселоной» или перейти в другой европейский топ-клуб. Интерес к аргентинцу проявляют «ПСЖ» и «Манчестер Сити».