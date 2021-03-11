В Испании рассказали, где хочет продолжить карьеру Месси

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11 Марта 2021, 12:54,
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Аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий на протяжении всей карьеры за каталонскую «Барселону», может в ближайшем будущем сменить клубную прописку.
Согласно информации Cadena SER, форвард планирует переехать в США через два сезона. 33-летний футболист собирается стать игроком клуба «Интер Майами», совладельцем которого является бывший полузащитник сборной Англии, «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм.
Что касается сезона-2021/2022, то Месси пока не определился, где будет играть. Он может продлить истекающий контракт с «Барселоной» или перейти в другой европейский топ-клуб. Интерес к аргентинцу проявляют «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Интер Майами
Ничего нового... Считаю, что для Месси - еще два сезона и достаточно... Возраст, все-таки... В футболе тебя дожны помнить за игру, а не за дырявые стенки и накаченный пресс...