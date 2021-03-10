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Агент: «Алаба не договаривался с «Барселоной»

10 Марта 2021, 22:13,

Пинхас Захави, агент защитника «Баварии» Давида Алабы, прокомментировал информацию о том, что его клиент достиг договорённости с «Барселоной».

«Нет, это неправда», - цитирует Захави Goal.

28-летний Алаба сыграл тридцать три матча за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт австрийского защитника с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, таким образом, Алаба покинет «Баварию» на правах свободного агента. По информации, которая неоднократно появлилась в СМИ, главными претендентами на Давида являются «Барселона» и мадридский «Реал».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Давид Алаба
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