«Барселона» решила продать Серхи Роберто

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом рапортует Mundo Deportivo.

Источник сообщает, что руководство «сине-гранатовых» готово расстаться с 29-летним футболистом, если за него предложат 60 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов.

Серхи является воспитанником каталонского клуба. За первую команду он выступает с 2013-го года.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Роберто провел восемь матчей, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.