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«Барселона» решила продать Серхи Роберто

10 Марта 2021, 12:22,

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом рапортует Mundo Deportivo.

Источник сообщает, что руководство «сине-гранатовых» готово расстаться с 29-летним футболистом, если за него предложат 60 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов.

Серхи является воспитанником каталонского клуба. За первую команду он выступает с 2013-го года.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Роберто провел восемь матчей, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Серхи Роберто
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