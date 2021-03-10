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«ПСЖ» не сбавляет интерес к Месси

10 Марта 2021, 08:08,

Руководство «ПСЖ» по-прежнему заинтересовано в переходе аргентинского форварда Лионеля Месси, контракт которого с каталонской «Барселоной» истекает летом 2021-го года.

Согласно информации AS, парижский гранд предпримет попытку подписать 33-летнего футболиста, несмотря на избрание Жоана Лапорты президентом «сине-гранатовых». Руководитель заявил, что приложит максимум усилий для того, чтобы сохранить 33-летнего игрока в клубе.

Кроме французского клуба, подписать Месси хочет «Манчестер Сити».

Лионель защищает цвета «Барселоны» с 2003-го года. В текущем сезоне Примеры аргентинец сыграл 24 матча, забил 19 голов и отдал 6 ассистов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Трансферы футбола - лето 2021
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