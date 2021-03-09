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Пепе вспомнил свой переход в «Реал»

09 Марта 2021, 19:25,

Защитник «Порту» Пепе вспомнил переход в стан мадридского «Реала».

«Для молодого игрока переход в такую сильную лигу и возможность выступать в одной команде с Каннаваро и Рамосом – это серьезное испытание. Но я чувствовал, что готов к этому вызову благодаря опыту, накопленному в составе «Порту». Быть защитником – это моя страсть», - цитирует португальского ветерана пресс-служба УЕФА.

38-летний футболист сыграл двадцать шесть матчей за «Порту» во всех турнирах нынешнего сезона и забил один гол.

Отметим, что сегодня, девятого марта, португальскому гранду предстоит в гостях сыграть против «Ювентуса» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Пепе
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