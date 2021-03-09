«Барселона» возвращает Вальдеса

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09 Марта 2021, 10:14,
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Экс-вратарь сборной Испании и каталонской «Барселоны» Виктор Вальдес возвращается в стан «сине-гранатовых», об этом рапортует Mundo Deportivo.
Как сообщает источник, инициатором приглашения 39-летнего экс-игрока является новый президент клуба Жоан Лапорта. Вальдес будет назначен тренером голкиперов «Барселоны».
Напомним, что Виктор является воспитанником академии каталонского гранда. В составе «сине-гранатовых» он выступал с 2000-го по 2014-й год. О завершении игровой карьеры вратарь объявил в августе 2017-го года.
В настоящий момент Вальдес работает в клубе «Орта» из четвертого испанского дивизиона.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Виктор Вальдес
дырыще возвращается))
Видать будет Штегена тренировать:))))))
Лучше Пуйоля верните тренером защитников, куда больше пользы будет))