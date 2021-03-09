«Барселона» возвращает Вальдеса

Экс-вратарь сборной Испании и каталонской «Барселоны» Виктор Вальдес возвращается в стан «сине-гранатовых», об этом рапортует Mundo Deportivo.

Как сообщает источник, инициатором приглашения 39-летнего экс-игрока является новый президент клуба Жоан Лапорта. Вальдес будет назначен тренером голкиперов «Барселоны».

Напомним, что Виктор является воспитанником академии каталонского гранда. В составе «сине-гранатовых» он выступал с 2000-го по 2014-й год. О завершении игровой карьеры вратарь объявил в августе 2017-го года.

В настоящий момент Вальдес работает в клубе «Орта» из четвертого испанского дивизиона.