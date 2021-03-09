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«Барселона» возвращает Вальдеса

09 Марта 2021, 10:14,

Экс-вратарь сборной Испании и каталонской «Барселоны» Виктор Вальдес возвращается в стан «сине-гранатовых», об этом рапортует Mundo Deportivo.

Как сообщает источник, инициатором приглашения 39-летнего экс-игрока является новый президент клуба Жоан Лапорта. Вальдес будет назначен тренером голкиперов «Барселоны».

Напомним, что Виктор является воспитанником академии каталонского гранда. В составе «сине-гранатовых» он выступал с 2000-го по 2014-й год. О завершении игровой карьеры вратарь объявил в августе 2017-го года.

В настоящий момент Вальдес работает в клубе «Орта» из четвертого испанского дивизиона.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Виктор Вальдес
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Комментарии (2)
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0
Артур Измаилов
09 Марта 2021, 11:02

дырыще возвращается))

0
San13
09 Марта 2021, 10:28

Видать будет Штегена тренировать:))))))
Лучше Пуйоля верните тренером защитников, куда больше пользы будет))

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