Экс-футболист «Вильярреала» найден мёртвым

Уругвайский нападающий Франко Акоста, который ранее пропал при попытке пересечь реку, обнаружен мертвым. Об этом рапортует AS.

Согласно информации источника, тело 25-летнего футболиста было найдено практически в том же месте, где его видели в последний раз.

«Вильярреал», в системе которого Акоста находился с 2015-го по 2020-й год, выразил соболезнования в связи с гибелью Франко.

Напомним, что последним место работы хавбека был уругвайский клуб «Атенас».

Акоста сыграл 14 поединков за молодежную сборную Уругвая. В активе форварда шесть забитых мячей.