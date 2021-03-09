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Тебас: «Примера готова к уходу Месси»

09 Марта 2021, 08:11,

Глава испанской Примеры Хавьер Тебас поделился мнением о возможном переезде нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси в другой чемпионат.

«Лео не смог покинуть «Барсу» из-за условий, прописанных в трудовом договоре. Однако, как я уже говорил о Роналду, мы готовы к его уходу в финансовом плане.

Я не хочу рассуждать об игроках, но предпочитаю видеть лучших футболистов мира в нашем чемпионате», - приводит слова руководителя портал Goal.

Действующее соглашение Месси с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2021-го года. Ранее сообщалось, что подписать Лионеля хотят «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Хавьер Тебас
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