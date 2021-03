Месси, Мбаппе, Холанн, «Реал» и займы у болельщиков: Все предвыборные обещания нового президента «Барселоны»

7 марта 2021 года «Барселона» получила нового старого президента. Им во второй раз в истории клуба стал Жоан Лапорта. Он уже занимал эту должность с 2003 по 2010-е годы, которые многие считают «золотыми» для «Барселоны». Портал «Евро-Футбол.Ру» решил вспомнить все предвыборные заявления Лапорта во время самой громкой президентской кампании каталонского клуба.

- Уверен, что Месси останется в команде. Мы сделаем ему такое предложение, от которого он не сможет отказаться. Присутствие Лео в команде даёт более 30% доходов для «Барселоны».

