Месси, Мбаппе, Холанн, «Реал» и займы у болельщиков: Все предвыборные обещания нового президента «Барселоны»

7 марта 2021 года «Барселона» получила нового старого президента. Им во второй раз в истории клуба стал Жоан Лапорта. Он уже занимал эту должность с 2003 по 2010-е годы, которые многие считают «золотыми» для «Барселоны». Портал «Евро-Футбол.Ру» решил вспомнить все предвыборные заявления Лапорта во время самой громкой президентской кампании каталонского клуба.

О МЕССИ

- Уверен, что Месси останется в команде. Мы сделаем ему такое предложение, от которого он не сможет отказаться. Присутствие Лео в команде даёт более 30% доходов для «Барселоны».

Laporta: "I'm going to make you an offer you can't refuse"



Don Joan Laporta Estruch

pic.twitter.com/AOM9Wu6RcN — Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) February 26, 2021

- Лео знает и любит меня. Я выполню абсолютно всё, что он пожелает. Уверен, что Месси должен завершить карьеру в «Барселоне».

- Лионелю очень нужна любовь. Деньги не гарантируют титулы, мы это прекрасно понимаем. А Месси просто очень нужны титулы.

- Я чувствую, что Лео хочет остаться в «Барселоне». Я верну ему счастье. Это даже не вопрос денег, нам просто нужно снова создать конкурентную команду.

- Клуб то и дело врал Месси. Я буду с ним предельно честен и пойду на его условия.

- Нельзя быть скупым по отношению к лучшему игроку планеты.

О НОВЫХ ИГРОКАХ

- Холанн и Мбаппе? Могу сказать, что если я буду президентом, то «Барселона» сможет подписывать самых лучших футболистов мира. Мы настроены на то, чтобы совершенствоваться. Если мы хотим, чтобы Месси остался, то ему надо сделать конкурентоспособное предложение о перспективах команды.

- Я не хочу обсуждать наши будущие подписания, так как это неуважительно к нынешним игроками. Мбаппе и Холанн – великие игроки, но прежде чем подписывать с ними контракт, я бы хотел посмотреть, кто у нас останется в команде.

О СЧАСТЛИВОМ БУДУЩЕМ

- Моя главная задача – вернуть счастье в «Бараселону».Всего через год мы сможем изменить ситуацию и вернуться на тот уровень дохода, который был до пандемии. Я хочу помочь действующим игрокам выступать на высоком уровне ещё 2-3 года. Это поколение игроков заслуживает того, чтобы они вышли через парадную дверь.

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- Мы планируем увеличить доход «Барселоны» на 250 миллионов евро за три года. Есть как минимум 35 категорий, в которых у «Барселоны» нет спонсоров.

- Можно взять облигации у государства и болельщиков. Эти деньги не позволят сторонним лицам вмешиваться в дела клуба. Долги будут возвращены до 2023 года.

- Мы обеспокоены нашим долгом, но у нас есть несколько бизнес-решений. Одно их них – это создание Суперлиги Европы, которая принесет клубу большой доход.

О ТРЕНЕРЕ

- Мы опровергаем слухи о том, что хотим пригласить Артету. Считаем, что Куман заслуживает похвалы, так как делает ставку на воспитанников.

- Нужно вернуть уважение к «Барселоне». Чтобы побеждать, нам нужен тренер, который хорошо работает с команду. Мы не будем обращать внимания на то, сколько лет карьеры провёл тот или иной человек в «Барселоне», когда будем выбирать тренера.

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О «РЕАЛЕ»

- Если бы марсианин прилетел на Землю, он сразу бы сказал, что ВАР работает в пользу «Реала».

-Когда я был президентом в прошлый раз, то «Реал» не побеждал в Лиге чемпионов. Мы должны вернуть этот титул «Барселоне».