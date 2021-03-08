Пуйоль обратился к новому президенту «Барселоны»

Бывший капитан и защитник каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на избрание нового президента «сине-гранатовых». Выборы уверенно выиграл Жоан Лапорта, опередивший ближайшего конкурента почти в два раза.

«Хочу поздравить Жоана Лапорту с победой. Желаю удачи и успеха. Вперед, «Барселона», - гласит сообщение Карлеса в «Твиттере».

Стоит напомнить, что Лапорта уже занимал пост президента каталонского топ-клуба с 2003-го по 2010-й год. Под его руководством «Барселона» четыре раза выигрывала Примеру, а также дважды становилась триумфатором Лиги чемпионов.