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Лапорта: «Месси очень сильно любит «Барселону»

08 Марта 2021, 09:21,

Новый президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал участие аргентинского нападающего Лионеля Месси в процедуре голосования.

«Наблюдать за тем, как Лео приходит на выборы и принимает в них участие, - это самый красноречивый поступок с его стороны. Месси очень сильно любит «Барселону». Мы огромная семья с великим игроком», - передает слова руководителя портал Goal в «Твиттере».

По итогам голосования Лапорта набрал 54,28 процента голосов.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Месси с каталонским грандом рассчитано до лета 2021-го года. Стороны пока не договорились о пролонгации сотрудничества.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта
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