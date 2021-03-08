Лапорта: «Месси очень сильно любит «Барселону»

Новый президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал участие аргентинского нападающего Лионеля Месси в процедуре голосования.

«Наблюдать за тем, как Лео приходит на выборы и принимает в них участие, - это самый красноречивый поступок с его стороны. Месси очень сильно любит «Барселону». Мы огромная семья с великим игроком», - передает слова руководителя портал Goal в «Твиттере».

По итогам голосования Лапорта набрал 54,28 процента голосов.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Месси с каталонским грандом рассчитано до лета 2021-го года. Стороны пока не договорились о пролонгации сотрудничества.