Лапорта ответил на вопрос о будущем Месси в «Барселоне»

Новый президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта, победивший на выборах, ответил на вопрос о будущем аргентинского нападающего Лионеля Месси в стане «сине-гранатовых».

«Я собираюсь созвониться с Лео. Останется ли он в «Барселоне»? Все зависит только от него. Я же приложу все усилия, чтобы сохранить Месси в команде», - приводит слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

Действующее трудовое соглашение 33-летнего форварда с каталонским грандом истекает летом текущего года. Ранее СМИ сообщали, что Месси может продолжить карьеру в «ПСЖ» или «Манчестер Сити».