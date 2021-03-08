Лапорта ответил на вопрос о будущем Месси в «Барселоне»

|
08 Марта 2021, 08:06,
|
|
Новый президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта, победивший на выборах, ответил на вопрос о будущем аргентинского нападающего Лионеля Месси в стане «сине-гранатовых».
«Я собираюсь созвониться с Лео. Останется ли он в «Барселоне»? Все зависит только от него. Я же приложу все усилия, чтобы сохранить Месси в команде», - приводит слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».
Действующее трудовое соглашение 33-летнего форварда с каталонским грандом истекает летом текущего года. Ранее СМИ сообщали, что Месси может продолжить карьеру в «ПСЖ» или «Манчестер Сити».
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта