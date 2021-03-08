«Барселона» выбрала нового президента

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08 Марта 2021, 08:00,
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В каталонской «Барселоне» состоялись выборы президента клуба. По итогам голосования победу отпраздновал 58-летний функционер Жоан Лапорта, ранее уже занимавший эту должность.
Как информирует пресс-служба «сине-гранатовых», Лапорта набрал 54,28 процента голосов. Кроме Жоана, на пост президента каталонского гранда претендовали Тони Фрейша и Виктор Фонт. За Фонта проголосовали 29,99%, а за Фрейша - 8,58.
Напомним, что осенью минувшего года «Барселона» осталась без президента. Из-за провальных результатов команды в отставку был отправлен Хосеп Бартомеу.
После 26 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 56 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Жоан Лапорта
ожидаемо, но без огромного преимущества, как пророчили опросы. ждём хорошей работы!
Жду очень много от Лапорты, ибо его предшественник наломал таких дров
Кент Месси снова на посту так что сериал Санта-Мессия ля Куталунья продолжается...