Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Барселона» выбрала нового президента

08 Марта 2021, 08:00,

В каталонской «Барселоне» состоялись выборы президента клуба. По итогам голосования победу отпраздновал 58-летний функционер Жоан Лапорта, ранее уже занимавший эту должность.

Как информирует пресс-служба «сине-гранатовых», Лапорта набрал 54,28 процента голосов. Кроме Жоана, на пост президента каталонского гранда претендовали Тони Фрейша и Виктор Фонт. За Фонта проголосовали 29,99%, а за Фрейша - 8,58.

Напомним, что осенью минувшего года «Барселона» осталась без президента. Из-за провальных результатов команды в отставку был отправлен Хосеп Бартомеу.

После 26 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 56 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Жоан Лапорта
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Комментарии (3)
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1
pol-black
08 Марта 2021, 08:21

ожидаемо, но без огромного преимущества, как пророчили опросы. ждём хорошей работы!

0
Nashterator
08 Марта 2021, 08:14

Жду очень много от Лапорты, ибо его предшественник наломал таких дров

1
Misha_diablo_football
08 Марта 2021, 08:13

Кент Месси снова на посту так что сериал Санта-Мессия ля Куталунья продолжается...

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