«Барселона» выбрала нового президента

В каталонской «Барселоне» состоялись выборы президента клуба. По итогам голосования победу отпраздновал 58-летний функционер Жоан Лапорта, ранее уже занимавший эту должность.

Как информирует пресс-служба «сине-гранатовых», Лапорта набрал 54,28 процента голосов. Кроме Жоана, на пост президента каталонского гранда претендовали Тони Фрейша и Виктор Фонт. За Фонта проголосовали 29,99%, а за Фрейша - 8,58.

Напомним, что осенью минувшего года «Барселона» осталась без президента. Из-за провальных результатов команды в отставку был отправлен Хосеп Бартомеу.

После 26 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 56 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.