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​Лапорта: «Надеюсь вернуть времена, когда «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов, а «Реал» - нет»

07 Марта 2021, 16:18,

В день выборов президента клуба «Барселона» опубликовала на своём сайте интервью с каждым из кандидатов. Жоан Лапорта поговорил о своих целях.

«Когда я был президентом «Барселоны», «Реал» ни разу не выиграл Лигу чемпионов. Теперь ситуация такова, что «Барселона» в последний раз выигрывала этот турнир аж в 2015 году. Я надеюсь переломить ситуацию и вернуть времена, когда мы выигрывали Лигу чемпионов, а «Реал» - нет», - рассказал Лапорта.

Напомним, Жоан Лапорта занимал президентское кресло в «Барселоне» в период с 2003 по 2010 год. Его конкурентами на нынешних выборах являются Виктор Фонт и Тони Фрейша.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Жоан Лапорта
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Комментарии (2)
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ARTUR
07 Марта 2021, 17:02

вот реально они какие то придурки , ну допустим не выигрывал Реал , а что Барса выиграла все ЛЧ в лиге чемпионов в его правление ??? и заслуг в становлении величия клуба у него столько же сколько у бухгалтера Барсы , ведь именно этот фармазон изначально хотел подписать Хидиннга , но зажал бобла и подписал Райкарда , совсем зеленого на посту тренера и именно Райкард дал , ну а вернее продолжил курс своего земляка Кройфа тот стиль и подчерк Барселоны , за тот период что был Лапорта выигрыш одной ЛЧ и двух чемпионатов ( кубки я не считаю ) , для Барсы скорее это совсем ничто , так что записать его правление в актив как удачным я бы не сказал , скорее наоборот .

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Misha_diablo_football
07 Марта 2021, 16:32

Барса не та которая была в начале XXI века, сейчас её лихорадит и похоже мораль, физика и другие аспекты игры похоже переболели Covid-19...

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