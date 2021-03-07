​Лапорта: «Надеюсь вернуть времена, когда «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов, а «Реал» - нет»

В день выборов президента клуба «Барселона» опубликовала на своём сайте интервью с каждым из кандидатов. Жоан Лапорта поговорил о своих целях.

«Когда я был президентом «Барселоны», «Реал» ни разу не выиграл Лигу чемпионов. Теперь ситуация такова, что «Барселона» в последний раз выигрывала этот турнир аж в 2015 году. Я надеюсь переломить ситуацию и вернуть времена, когда мы выигрывали Лигу чемпионов, а «Реал» - нет», - рассказал Лапорта.

Напомним, Жоан Лапорта занимал президентское кресло в «Барселоне» в период с 2003 по 2010 год. Его конкурентами на нынешних выборах являются Виктор Фонт и Тони Фрейша.