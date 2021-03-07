​Месси проголосовал на выборах президента «Барселоны»

В воскресенье проходят выборы президента «Барселоны». На вакантную должность претендуют три кандидата – Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

По состоянию на полдень (два часа дня по Москве) уже проголосовали 9,78% членов клуба «Барселона». Впрочем, часть людей воспользовалась правом проголосовать посредством электронной почты.

Свои голоса уже отдали некоторые футболисты «Барселоны», в частности капитан команды Лионель Месси. Аргентинский футболист прибыл на голосование вместе со своим сыном Тьяго.

Голосование продлится до девяти часов вечера по местному времени (23:00 по Москве).