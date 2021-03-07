​Месси проголосовал на выборах президента «Барселоны»

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07 Марта 2021, 14:40,
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В воскресенье проходят выборы президента «Барселоны». На вакантную должность претендуют три кандидата – Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.
По состоянию на полдень (два часа дня по Москве) уже проголосовали 9,78% членов клуба «Барселона». Впрочем, часть людей воспользовалась правом проголосовать посредством электронной почты.
Свои голоса уже отдали некоторые футболисты «Барселоны», в частности капитан команды Лионель Месси. Аргентинский футболист прибыл на голосование вместе со своим сыном Тьяго.
Голосование продлится до девяти часов вечера по местному времени (23:00 по Москве).
El capitán del primer equipo, Leo Messi, ejerce su derecho a voto en el Camp Nou pic.twitter.com/YbjmHWSPTT— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2021
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси