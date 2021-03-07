​В «Барселоне» проходят выборы президента

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07 Марта 2021, 11:37,
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В воскресенье, седьмого марта, проходят выборы президента «Барселоны». Шесть участков, на которых члены каталонского клуба могут отдать свой голос, открылись в девять часов утра (11:00 по Москве), передаёт пресс-служба «сине-гранатовых».
На президентское кресло в «Барселоне» претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Победитель будет занимать должность президента «сине-гранатовых» до 2026 года.
Членами «Барселоны» с правом голоса являются 110 290 человек. Это люди, которые достигли совершеннолетия и являются членами клуба не менее одного года.
Отметим, что фаворитом в президентской гонке считается Жоан Лапорта.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Жоан Лапорта, Виктор Фонт, Тони Фрейша
Сегодня решится судьба Месси в Барсе, останется ли (получит ли жирный контракт) или уйдет искать свое счастье в другом месте!!!...
Пожалуй,Лапорта