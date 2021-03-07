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​В «Барселоне» проходят выборы президента

07 Марта 2021, 11:37,

В воскресенье, седьмого марта, проходят выборы президента «Барселоны». Шесть участков, на которых члены каталонского клуба могут отдать свой голос, открылись в девять часов утра (11:00 по Москве), передаёт пресс-служба «сине-гранатовых». 

На президентское кресло в «Барселоне» претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Победитель будет занимать должность президента «сине-гранатовых» до 2026 года.

Членами «Барселоны» с правом голоса являются 110 290 человек. Это люди, которые достигли совершеннолетия и являются членами клуба не менее одного года.

Отметим, что фаворитом в президентской гонке считается Жоан Лапорта.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Жоан Лапорта, Виктор Фонт, Тони Фрейша
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
07 Марта 2021, 12:31

Сегодня решится судьба Месси в Барсе, останется ли (получит ли жирный контракт) или уйдет искать свое счастье в другом месте!!!...

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Nashterator
07 Марта 2021, 12:10

Пожалуй,Лапорта

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