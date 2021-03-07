​В «Барселоне» проходят выборы президента

В воскресенье, седьмого марта, проходят выборы президента «Барселоны». Шесть участков, на которых члены каталонского клуба могут отдать свой голос, открылись в девять часов утра (11:00 по Москве), передаёт пресс-служба «сине-гранатовых».

На президентское кресло в «Барселоне» претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Победитель будет занимать должность президента «сине-гранатовых» до 2026 года.

Членами «Барселоны» с правом голоса являются 110 290 человек. Это люди, которые достигли совершеннолетия и являются членами клуба не менее одного года.

Отметим, что фаворитом в президентской гонке считается Жоан Лапорта.