Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​«Барселона» установила рекорд Ла Лиги

07 Марта 2021, 09:08,

В субботу вечером «Барселона» порадовала своих поклонников гостевой победой над «Осасуной» с результатом 2:0. Второй гол каталонской команды оформил полузащитник Илайкс Мориба – восемнадцатилетний игрок впервые забил за «сине-гранатовых».

Как сообщает Gracenote Live, «Барселона» стала первым клубом Ла Лиги, за который в рамках одного чемпионата забивали сразу три футболиста младше девятнадцати лет. В этом чемпионате за каталонцев забивали Ансу Фати (17 лет), Педри (17) и теперь Илайкс Мориба (18).

На текущую минуту «Барселона» на два очка отстаёт в турнирной таблице от лидирующего «Атлетико», проведя при этом на две игры больше.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ансу Фати, Педри, Илайкс Мориба
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