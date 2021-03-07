​«Барселона» установила рекорд Ла Лиги

В субботу вечером «Барселона» порадовала своих поклонников гостевой победой над «Осасуной» с результатом 2:0. Второй гол каталонской команды оформил полузащитник Илайкс Мориба – восемнадцатилетний игрок впервые забил за «сине-гранатовых».

Как сообщает Gracenote Live, «Барселона» стала первым клубом Ла Лиги, за который в рамках одного чемпионата забивали сразу три футболиста младше девятнадцати лет. В этом чемпионате за каталонцев забивали Ансу Фати (17 лет), Педри (17) и теперь Илайкс Мориба (18).

На текущую минуту «Барселона» на два очка отстаёт в турнирной таблице от лидирующего «Атлетико», проведя при этом на две игры больше.