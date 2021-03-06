Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Вратарь «Эйбара» не забил пенальти

06 Марта 2021, 23:36,

В одном из субботних матчей испанского чемпионата «Эйбар» проиграл в гостях у «Кадиса» со счётом 0:1. «Эйбар» вполне мог рассчитывать на набор очков в прошедшем поединке, однако гости не реализовали пенальти. Интересно, что одиннадцатиметровый исполнял голкипер Марко Дмитрович, однако ему не удалось переиграть своего коллегу по цеху.

Как сообщает Opta, Дмитрович стал вторым голкипером Ла Лиги в XXI веке, не забившим пенальти в матче чемпионата. Первым был Альбано Биссари, выступавший за «Вальядолид». В мае 2004 года вратарь не реализовал одиннадцатиметровый удар в поединке против «Реала Сосьедад».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Эйбар, Марко Дмитрович
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