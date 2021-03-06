​Кроос рассказал, где хочет завершить карьеру

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался по поводу своего будущего.

«Я стараюсь выкладываться по максимуму в каждом матче. Меня раздражает каждый мой пас, который не доходит до партнёра по команде. Я стараюсь стремиться к совершенству, хотя идеальным футболистом стать невозможно.

Как я всегда говорил, моя идея состоит в том, чтобы завершить карьеру в «Реале». Я постараюсь сделать это», - рассказал Кроос клубному ТВ «Реала».

Тони Кроос выступает за «Реал» с лета 2014 года. В составе мадридской команды немецкий футболист провёл 309 матчей, забил двадцать один гол и отдал семьдесят пять результативных передач.