После двух неудач с «Барселоной» «Севилья» проиграла аутсайдеру

«Севилья», ведущая борьбу за медали чемпионата Испании, в 25-м туре играла против второй команды с конца таблицы, «Эльче». Аутсайдер дал бой сопернику и в более-менее равной борьбе лучше воспользовался создаваемыми моментами. На 70-й минуте Хосе Гутьеррес открыл счет после флангового прострела, а спустя шесть минут Гидо Каррильо удвоил счет, отправив мяч в сетку рикошетом от штанги. Соперник ответил результативной попыткой Люка де Йонга на 90-й минуте и проиграл 1:2.

«Севилья» остается четвертой, а «Эльче» покинул зону вылета.