Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

После двух неудач с «Барселоной» «Севилья» проиграла аутсайдеру

06 Марта 2021, 20:11,

«Севилья», ведущая борьбу за медали чемпионата Испании, в 25-м туре играла против второй команды с конца таблицы, «Эльче». Аутсайдер дал бой сопернику и в более-менее равной борьбе лучше воспользовался создаваемыми моментами. На 70-й минуте Хосе Гутьеррес открыл счет после флангового прострела, а спустя шесть минут Гидо Каррильо удвоил счет, отправив мяч в сетку рикошетом от штанги. Соперник ответил результативной попыткой Люка де Йонга на 90-й минуте и проиграл 1:2.

«Севилья» остается четвертой, а «Эльче» покинул зону вылета.

Протокол игры  
Эльче 2:1 Севилья
(1:0) Гутьеррес Хосе 70'    
(2:0) Каррильо Гидо 76'    
    90' Де Йонг Люк (2:1)
Бадия Эдгар Барраган Антонио   64' Кальво Даниэль Верду Гонсало Хосема Фидель Чавес   90' Марконе Иван   2'   62' (Мфулу Оменуке (   62') Гутьеррес Хосе   90' (Луисми Луис (   90') Моренте Тете   76' (Фернандес Хосан (   76') Бое Лукас   47'   90' (Диего Гонсалес VII (   90') Каррильо Гидо
Запасные: Нино Хуан Андреу Ллуис Сифу Родригес Виктор II Кармона Хонатан Паласиос Элибельтон Милья Пере Гассанига Пауло
Вацлик Томаш Навас Хесус   68' (Сусо Хесус (   68') Серхи Гомес Рекик Карим Эскудеро Серхио   57' (Акунья Маркос (   57') Гомес Алехандро   76' (Эн-Несири Юссеф (   76') Гудель Неманья Ракитич Иван   57' (Торрес Оливер (   57') Мунир Эль-Хаддади   57' (Хордан Хоан (   57') Де Йонг Люк Окампос Лукас
Запасные: Карлос Диего Сантос Оскар Родригес Диас Хавьер Васкес Франко Ньяньон Жорис Фернандо Режес Пастор Альфонсо
06 марта. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Севилья, Эльче
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Misha_diablo_football
06 Марта 2021, 22:38

команда Лопетеги выдохлась морально проиграв Барсе и в кубке и в примере....

0
Шарипов Тахир
06 Марта 2021, 20:18

Игроки Севильи и Руководство этой команды в прошлом матче против Барселоны на кубок короля сетовали на судейство, что мол Барса без помощи судей не выигрывает. Что же вам, мастеровитые вы наши, сегодня помешало обыграть аутсайдера чемпионата? Что?!!! Может быть опять судья помог Эльче?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
​Месси поругался с руководством «Севильи» в подтрибунном помещении
​Месси поругался с руководством «Севильи» в подтрибунном помещении


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола