После двух неудач с «Барселоной» «Севилья» проиграла аутсайдеру

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06 Марта 2021, 20:11,
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«Севилья», ведущая борьбу за медали чемпионата Испании, в 25-м туре играла против второй команды с конца таблицы, «Эльче». Аутсайдер дал бой сопернику и в более-менее равной борьбе лучше воспользовался создаваемыми моментами. На 70-й минуте Хосе Гутьеррес открыл счет после флангового прострела, а спустя шесть минут Гидо Каррильо удвоил счет, отправив мяч в сетку рикошетом от штанги. Соперник ответил результативной попыткой Люка де Йонга на 90-й минуте и проиграл 1:2.
«Севилья» остается четвертой, а «Эльче» покинул зону вылета.
Протокол игры
|(1:0) Гутьеррес Хосе 70'
|(2:0) Каррильо Гидо 76'
|90' Де Йонг Люк (2:1)
Бадия Эдгар • Барраган Антонио • 64'Кальво Даниэль • Верду Гонсало • Хосема • Фидель Чавес • 90'Марконе Иван 2' 62' ( Мфулу Оменуке ( 62') • Гутьеррес Хосе 90' ( Луисми Луис ( 90') • Моренте Тете 76' ( Фернандес Хосан ( 76') • Бое Лукас 47' 90' ( Диего Гонсалес VII ( 90') • Каррильо Гидо
Запасные: Нино Хуан • Андреу Ллуис • Сифу • Родригес Виктор II • Кармона Хонатан • Паласиос Элибельтон • Милья Пере • Гассанига Пауло
Вацлик Томаш • Навас Хесус 68' ( Сусо Хесус ( 68') • Серхи Гомес • Рекик Карим • Эскудеро Серхио 57' ( Акунья Маркос ( 57') • Гомес Алехандро 76' ( Эн-Несири Юссеф ( 76') • Гудель Неманья • Ракитич Иван 57' ( Торрес Оливер ( 57') • Мунир Эль-Хаддади 57' ( Хордан Хоан ( 57') • Де Йонг Люк • Окампос Лукас
Запасные: Карлос Диего Сантос • Оскар Родригес • Диас Хавьер • Васкес Франко • Ньяньон Жорис • Фернандо Режес • Пастор Альфонсо
06 марта. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Севилья, Эльче
команда Лопетеги выдохлась морально проиграв Барсе и в кубке и в примере....
Игроки Севильи и Руководство этой команды в прошлом матче против Барселоны на кубок короля сетовали на судейство, что мол Барса без помощи судей не выигрывает. Что же вам, мастеровитые вы наши, сегодня помешало обыграть аутсайдера чемпионата? Что?!!! Может быть опять судья помог Эльче?