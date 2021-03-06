«Реал» не собирается продавать Асенсио

Полузащитник Марко Асенсио продолжит карьеру в мадридском «Реале». Согласно данным AS, руководство «сливочных» по-прежнему верит в игрока и не собирается продавать его.

Источник отмечает, что «королевский» клуб получал предложения по трансферу 25-летнего хавбека, однако ответил всем желающим отказом.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Марко провел 23 поединка, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение Асенсио с мадридским грандом истекает летом 2023-го года.

«Реал» занимает третье место в Примере после 25 туров.