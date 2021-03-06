Зидан не хочет видеть Бэйла в «Реале»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан выступает против возвращения в команду валлийского вингера Гарета Бэйла, ныне выступающего на правах аренды за лондонский «Тоттенхэм».

Как сообщает Football.London, французский специалист в личной беседе с президентом «королевского» клуба Флорентино Пересом заявил, что больше не рассчитывает на 31-летнего футболиста. Зидан не намерен менять свою позицию в отношении игрока, даже если тот проведет успешный сезон в Англии.

«Шпоры» арендовали Гарета до конца текущего сезона. В нынешнем розыгрыше АПЛ валлиец сыграл десять матчей, забил три гола и отдал два ассиста.