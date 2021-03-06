Куман – о возможном назначении Хави: «Мне надоели эти вопросы»

Наставник «Барселоны» Рональд Куман в очередной раз ответил на вопрос о возможном назначении Хави на пост главного тренера каталонцев.

«Общество и журналисты только и думают о том, чтобы спровоцировать споры. Я не должен реагировать на это и продолжать готовиться к матчам. Меня не интересуют все эти слухи и имена. Принимать решение будет президент, которого выберут в ближайшее время. Мне надоели эти вопросы», - цитирует Кумана Marca.

После двадцати пяти туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Атлетико» на пять очков.