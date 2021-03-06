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Кроос: «Невозможно быть идеальным»

06 Марта 2021, 00:41,

Полузащитник «Реала» Тони Кроос пообщался с клубной пресс-службой о культуре паса, которой он славится.

«Мне нравится, что мои партнёры часто отдают мне мяч, потому что это означает, что они верят в мои навыки. Если вам доверяют, то вы чувствуете себя гораздо увереннее. Я выкладываюсь изо всех сил в каждой игре, меня беспокоит любая передача, которая не доходит до партнёров. Я стараюсь быть очень близким к совершенству, но невозможно быть идеальным. Я тренирую передачи и тренировал их долгие годы», - цитирует немецкого футболиста пресс-служба мадридского клуба.

Кроос выступает за «Реал» с июля 2014 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Тони Кроос
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