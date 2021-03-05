Форлан: «Барселоне» не хватает Суареса»

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05 Марта 2021, 20:33,
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Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан считает, что «Барселоне» не хватает нападающего Луиса Суареса, который перешёл в «Атлетико» в летнее трансферное окно.
«Барселоне» не хватает Суареса, такая же ситуация была с уходом Криштиану Роналду из «Реала». Это был не просто уход из мадридского клуба одного из лучших футболистов в истории, но и потеря пятидесяти голов за сезон.
Если вы продаете таких игроков, как Роналду и Суарес, то должны заменить их, а это риск, потому что любому футболисту нужно время на адаптацию», - цитирует Форлана AFP.
34-летний Суарес сыграл двадцать шесть матчей за «Атлетико» в нынешнем сезоне, забил шестнадцать голов и отдал две голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Луис Суарес, Диего Форлан
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