​Худшие тренеры в новейшей истории «Реала» - кто они

«Реал» является одним из наиболее статусных футбольных клубов в мире. Пребывание на тренерском мостике «сливочных» автоматически подразумевает давление, и не важно, пришёл ли тренер только недавно, или же он уже принёс команде несколько трофеев Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает тренеров из новейшей истории «Реала», чья история на «Сантьяго Бернабеу» закончилась очень быстро.

Хосе Антонио Камачо

Хосе Антонио Камачо дважды возглавлял «Реал», и в обоих случаях ничем хорошим это не заканчивалось. Заняв тренерское кресло в Мадриде в 1998 году, Камачо так и не провёл ни одного матча у руля команды. Спустя всего 22 дня тренер оставил клуб на фоне разногласий с Лоренсо Сансом, который тогда был президентом «сливочных».

Вторая попытка был предоставлена Камачо уже Флорентино Пересом во время первого срока его президентства. Камачо возглавил «Реал» перед сезоном 2004/2005, однако ушёл уже в сентябре после шести матчей. Любопытно, что Камачо начал путь с четырёх подряд побед с общим счётом 7:1, однако поражение в Леверкузене от «Байера» со счётом 0:3 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов стало тяжелейшим ударом.

Камачо решил показать характер и в следующем матче усадил на скамейку запасных Дэвида Бекхэма и даже Рауля. Ожидаемого эффекта не последовало – «Реал» проиграл в гостях у «Эспаньола» с результатом 0:1, что повлекло за собой отставку тренера. Камачо просто не нашёл общего языка со звёздными футболистами.

Мариано Гарсия Ремон

Сезон 2004/2005 Мариано Гарсия Ремон начинал в качестве ассистента Хосе Антонио Камачо. Когда в сентябре последний ушёл из «Реала», о чём мы только что рассказывали, именно Ремон занял вакантное место. Он отработал с командой только три месяца и к концу года ушёл из-за неудовлетворительной турнирной ситуации в чемпионате. После семнадцати сыгранных туров «Реал» на целых десять зачётных баллов отставал от «Барселоны». Под руководством Ремона в Примере «сливочные» добились семи побед при двух ничьих и четырёх поражениях, то есть взяли 23 очка из 39 возможных. На чемпионский темп это похоже не было.

Несмотря на неутешительные результаты в чемпионате, Ремону удалось решить задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. «Реал» сражался за путёвку до последнего тура и в итоге занял второе место в группе, пропустив «Байер» только по личным встречам и опередив киевское «Динамо» на одно очко.

Хулен Лопетеги

Перед стартом чемпионата мира в России события в тренерской карьере Хулена Лопетеги развивались стремительно. За два дня до начала мундиаля «Реал» объявил назначении Лопетеги тренером команды с нового сезона. В Королевской испанской федерации футбола переговоры Хулена со «сливочными» не оценили, и за день до старта чемпионата мира тренера уволили из сборной Испании.

Сложно сказать, жалел ли Лопетеги о своём решении, но факт остаётся фактом – тренер и на чемпионате мира не поработал, и с «Реалом» провалился. Неудача настигла Хулена уже в первой игре во главе мадридской команды – «сливочные» проиграли «Атлетико» со счётом 2:4 в матче за Суперкубок УЕФА. В течение последующего месяца дела шли неплохо, но в конце сентября грянул кризис – «Реал» выдела серию из семи матчей, в которых была добыта лишь одна победа. В эту серию, стоит отметить, уместился поединок против ЦСКА в Москве, когда «армейцы» выиграли 1:0.

Черту под работой Лопетеги в «Реале» подвело оглушительное поражение в «эль класико» в конце октября. «Сливочные» проиграли «Барселоне» на «Камп Ноу» со счётом 1:5, и Флорентино Перес уволил тренера.