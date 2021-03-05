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«Реал» потерял ещё одного центрфорварда

05 Марта 2021, 13:35,

Мадридский «Реал» потерял еще одного центрального нападающего. Мариано Диас получил повреждение мышц, из-за чего угодил в лазарет на неопределенный срок, об этом рапортует клубная пресс-служба.

Напомним, что сейчас вне состава команды находится французский форвард Карим Бензема, который восстанавливается после травмы.

В чемпионате Испании мадридский гранд занимает второе место в турнирной таблице, набрав 53 балла после 25 проведенных туров. В 1/8 финала Лиги чемпионов команде Зинедина Зидана вскоре предстоит сыграть ответный матч против «Аталанты». Встреча пройдет 16-го марта в Мадриде.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Мариано Диас
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