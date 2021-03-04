​Бензема: «Роналду забивал по 50 голов за сезон, мне приходилось адаптироваться»

Форвард «Реала» Карим Бензема высказался по поводу Криштиану Роналду, который летом 2018 года перебрался в «Ювентус».

«После ухода Криштиану я получил другую роль на футбольном поле. Он забивал по 50 голов за сезон, и мне приходилось адаптироваться к его игре. Роналду – один из лучших в мире. Я был счастлив играть рядом с ним», - рассказал Бензема в интервью El Pais.

В нынешнем сезоне Карим Бензема забил за «Реал» семнадцать голов и отдал пять голевых передач в двадцати восьми матчах. Три последних игры Бензема пропустил из-за травмы, но он имеет шансы восстановиться к воскресному дерби с «Атлетико».