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​Суд признал, что «Барселона» и «Реал» незаконно платили меньше налогов

04 Марта 2021, 17:52,

Многолетнее разбирательство в отношении четырёх испанских клубов завершилось. Базирующийся в Люксембурге Суд Европейского союза установил, что «Барселона», «Реал», «Атлетик» (Бильбао) и «Осасуна» незаконно платили меньше налогов.

Указанные четыре клуба платили 25% налогов вместо 30% на основании того, что они считались некоммерческими организациями, а не профессиональными футбольными клубами с ограниченной ответственностью, объясняет ситуацию Goal.com.

Разбирательство началось ещё в 2016 году. В 2019 году «Барселона» выиграла апелляцию, но теперь Суд Европейского союза установил, что четыре клуба незаконно имели преимущество перед остальными.

«Барселоне», «Реалу», «Атлетику» и «Осасуне» придётся выплатить по 5 миллионов евро, судя по данным, приведенным Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Атлетик Бильбао, Осасуна
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