​«Реал» потерял очередного игрока из-за травмы

«Реал» на своём сайте сообщил о выявлении мышечной травмы у нападающего Мариано Диаса. Точные сроки восстановления двадцатисемилетнего футболиста мадридский клуб не называет.

В нынешнем сезоне Мариано Диас провёл за «Реал» пятнадцать матчей в различных соревнованиях. Форвард забил всего один раз – в ноябрьском поединке Примеры против «Вильярреала».

Поскольку Карим Бензема ещё не до конца восстановился, травма Диаса может стать проблемой для Зинедина Зидана в преддверии важнейшего дерби против «Атлетико». Впрочем, надежды на выход Бензема на поле в воскресенье сохраняются.