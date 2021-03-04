Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Реал» потерял очередного игрока из-за травмы

04 Марта 2021, 17:39,

«Реал» на своём сайте сообщил о выявлении мышечной травмы у нападающего Мариано Диаса. Точные сроки восстановления двадцатисемилетнего футболиста мадридский клуб не называет.

В нынешнем сезоне Мариано Диас провёл за «Реал» пятнадцать матчей в различных соревнованиях. Форвард забил всего один раз – в ноябрьском поединке Примеры против «Вильярреала».

Поскольку Карим Бензема ещё не до конца восстановился, травма Диаса может стать проблемой для Зинедина Зидана в преддверии важнейшего дерби против «Атлетико». Впрочем, надежды на выход Бензема на поле в воскресенье сохраняются.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Мариано Диас
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Ушёл из жизни комментатор Юрий Розанов
Ушёл из жизни комментатор Юрий Розанов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола