​«Реал» потерял очередного игрока из-за травмы

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04 Марта 2021, 17:39,
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«Реал» на своём сайте сообщил о выявлении мышечной травмы у нападающего Мариано Диаса. Точные сроки восстановления двадцатисемилетнего футболиста мадридский клуб не называет.
В нынешнем сезоне Мариано Диас провёл за «Реал» пятнадцать матчей в различных соревнованиях. Форвард забил всего один раз – в ноябрьском поединке Примеры против «Вильярреала».
Поскольку Карим Бензема ещё не до конца восстановился, травма Диаса может стать проблемой для Зинедина Зидана в преддверии важнейшего дерби против «Атлетико». Впрочем, надежды на выход Бензема на поле в воскресенье сохраняются.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Мариано Диас