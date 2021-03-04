​Принц Джохора, который купит «Валенсию», пообщался с президентом Ла Лиги

В самое ближайшее время принц Джохора станет владельцем «Валенсии». Появлялась информация о том, что сделка может быть закрыта уже на следующей неделе.

Между тем, принц Тунку Исмаил Ибни Султан Ибрагим в четверг провёл конференцию, участником которой стал президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Соответствующую информацию с фотографиями можно найти на страничке футбольного клуба «Джохор Дарул Такзим», которым тоже владеет принц.

На текущий момент «Валенсия» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Отметим, что в последние годы фанаты «Валенсии» регулярно критиковали действующего владельца клуба Питера Лима.