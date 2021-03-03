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​Фелиш хочет уйти из «Атлетико»

03 Марта 2021, 17:34,

Молодой португальский форвард Жоау Фелиш хочет уйти из «Атлетико». Об этом в эфире шоу El Chiringuito заявил известный испанский журналист Эдуардо Инда.

По данным журналиста, Фелиша не устраивает количество матчей, которые он начинает с первых минут, а также тот факт, что Диего Симеоне слишком часто его заменяет.

Жоау Фелиш перебрался в «Атлетико» из «Бенфики» летом 2019 года. В нынешнем сезоне футболист записал на свой счёт десять голов и пять результативных передач в двадцати девяти матчах во всех турнирах.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 21-летнего Жоау Фелиша в 100 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Атлетико Мадрид, Жоау Фелиш
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