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​Семеду: «Месси никогда не тренировал штрафные»

03 Марта 2021, 16:35,

Защитник Нелсон Семеду, который в прошлом году перешёл в «Вулверхэмптон» из «Барселоны», рассказал о работе с Лионелем Месси.

«Каково это – тренироваться с Месси? Вау! У меня не хватит слов, чтобы описать, насколько он хорош.

Знаете, что самое удивительное? Я ни разу не видел, чтобы Месси на тренировке исполнял штрафные удары. Клянусь вам, он никогда этого не делал!

Мы тренировали дальние удары, но штрафные Месси никогда не отрабатывал. Для него это было естественно. Говорят, что практика приводит к совершенству. Но Месси даже без практики пробивал со штрафных идеально», - рассказал Семеду в интервью The Telegraph.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Нелсон Семеду
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Комментарии (2)
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0
Артур Измаилов
03 Марта 2021, 19:11

карлик только момент купли левых ЗМ блистательно тренировал

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Alex1972
03 Марта 2021, 17:59

И пеналду их уже не тренирует.... Зачем?.. Бесполезно... Хе-хе...

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