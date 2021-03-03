«Атлетико» нацелился на полузащитника «Лиона»

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03 Марта 2021, 09:42,
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Бразильский хавбек «Лиона» Бруну Гимараеш имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе испанского чемпионата.
Согласно данным El Des Marque, подписать 23-летнего игрока желает мадридский «Атлетико». Руководство «матрасников» готово выделить на приобретение Гимараеша порядка 30 миллионов евро.
В борьбе за бразильца испанскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны миланского «Интера». «Нерадзурри» в начале февраля заявляли об интересе к футболисту.
Бруну сыграл 23 поединка в нынешнем розыгрыше Лиги 1. На счету полузащитника гол и результативная передача. В пассиве бразильца четыре желтые карточки.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Бруну Гимараеш
Вроде бы игрок неплохой, пусть и играл совсем недолго в Европе, до этого лишь в Бразилии блистал. Не было такого, чтобы из Лиона так быстро переходили игроки, как по мне. Но риск может оправдаться.