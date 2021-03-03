«Атлетико» нацелился на полузащитника «Лиона»

Бразильский хавбек «Лиона» Бруну Гимараеш имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе испанского чемпионата.

Согласно данным El Des Marque, подписать 23-летнего игрока желает мадридский «Атлетико». Руководство «матрасников» готово выделить на приобретение Гимараеша порядка 30 миллионов евро.

В борьбе за бразильца испанскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны миланского «Интера». «Нерадзурри» в начале февраля заявляли об интересе к футболисту.

Бруну сыграл 23 поединка в нынешнем розыгрыше Лиги 1. На счету полузащитника гол и результативная передача. В пассиве бразильца четыре желтые карточки.