Фати – о награде «Прорыв года»: «Это большая честь для меня»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал получение награды «Прорыв года».

«Это большая честь для меня, просто посмотрите на имена спортсменов, которые ранее получали награду, горжусь этим достижением.

Я с детства мечтал играть за «Барселону», с первого моего дня в клубе. Мне удалось достичь этой цели, я очень много работал ради этого», - цитирует Фати Mundo Deportivo.

18-летний Фати сыграл десять матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. Напомним, что сейчас испанский нападающий продолжает восстанавливаться от серьезной травмы.