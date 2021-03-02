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Фати – о награде «Прорыв года»: «Это большая честь для меня»

02 Марта 2021, 21:19,

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал получение награды «Прорыв года».

«Это большая честь для меня, просто посмотрите на имена спортсменов, которые ранее получали награду, горжусь этим достижением.

Я с детства мечтал играть за «Барселону», с первого моего дня в клубе. Мне удалось достичь этой цели, я очень много работал ради этого», - цитирует Фати Mundo Deportivo.

18-летний Фати сыграл десять матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. Напомним, что сейчас испанский нападающий продолжает восстанавливаться от серьезной травмы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Ансу Фати
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