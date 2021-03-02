​Рамос и Бензема приближаются к восстановлению

Два ключевых футболиста «Реала» приближаются к тому, чтобы вернуться на футбольное поле. Как сообщает Marca, нападающий мадридской команды Карим Бензема уже вернулся к тренировкам на поле. «Сливочные» надеются, что француз сможет сыграть в дерби против «Атлетико» седьмого марта.

Источник также отмечает, что защитник Серхио Рамос уже начал работать с мячом. Капитан мадридской команды должен сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» шестнадцатого марта.

На текущий момент «Реал» и «Барселона» делят второе место в таблице Примеры, имея по 53 очка в своём активе.