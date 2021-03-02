Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Рамос и Бензема приближаются к восстановлению

02 Марта 2021, 19:21,

Два ключевых футболиста «Реала» приближаются к тому, чтобы вернуться на футбольное поле. Как сообщает Marca, нападающий мадридской команды Карим Бензема уже вернулся к тренировкам на поле. «Сливочные» надеются, что француз сможет сыграть в дерби против «Атлетико» седьмого марта.

Источник также отмечает, что защитник Серхио Рамос уже начал работать с мячом. Капитан мадридской команды должен сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» шестнадцатого марта.

На текущий момент «Реал» и «Барселона» делят второе место в таблице Примеры, имея по 53 очка в своём активе.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Карим Бензема
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола