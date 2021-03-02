​Лапорта: «Уверен, Месси уйдёт из «Барселоны», если я проиграю выборы»

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02 Марта 2021, 18:55,
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Все три кандидата на должность президента «Барселоны» выступили на RAC1. Среди вопросов, которые им задавали, был вопрос о будущем Лионеля Месси.
Фаворит президентской гонки Жоан Лапорта сказал следующее: «Мы сделаем Месси предложение в соответствии с ситуацией в клубе. Мы не сможем конкурировать с другими клубами, но Лионель руководствуется не деньгами.
Я уверен, что Месси уйдёт из «Барселоны», если выборы выиграю не я. Лео не нравится мистер Фрейша, поскольку его команда считает, что сохранить Месси не так важно.
Месси приносит «Барселоне» 30% дохода. Но если он уйдёт, жизнь продолжится».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта