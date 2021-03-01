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Бартомеу проведёт ночь в отделении полиции

01 Марта 2021, 23:28,

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу, арестованный сегодня днём, проведёт ночь в отделении полиции.

Как сообщает Diario Sport, в деятельности Бартомеу были обнаружены следы недобросовестного управления и коррупционные схемы.

Напомним, что Бартомеу подал в отставку с поста президента клуба в октябре. Летом у Хосепа был конфликт с нападающим каталонцев Лионелем Месси. Аргентинец хотел покинуть «Барселону», но руководство «сине-гранатовых» отказалось отпускать своего лидера.

После двадцати пяти туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Хосеп Бартомеу
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