Бартомеу проведёт ночь в отделении полиции

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01 Марта 2021, 23:28,
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Бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу, арестованный сегодня днём, проведёт ночь в отделении полиции.
Как сообщает Diario Sport, в деятельности Бартомеу были обнаружены следы недобросовестного управления и коррупционные схемы.
Напомним, что Бартомеу подал в отставку с поста президента клуба в октябре. Летом у Хосепа был конфликт с нападающим каталонцев Лионелем Месси. Аргентинец хотел покинуть «Барселону», но руководство «сине-гранатовых» отказалось отпускать своего лидера.
После двадцати пяти туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Хосеп Бартомеу