Гуллит – о де Йонге: «Один матч он проводит хорошо, а другой проваливает»

Бывший футболист сборной Голландии Рууд Гуллит оценил выступления полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

«Тяжело описать игру Френки. Один матч он проводит хорошо, а другой проваливает. Иногда возникает ощущение, что это лучший игрок в истории футбола, а через неделю может казаться, что он является худшим. Конечно, в целом де Йонг – фантастический футболист, но его нужно правильно использовать», - цитирует Гуллита FCBarcelonaFl.

23-летний голландский футболист сыграл двадцать пять матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.