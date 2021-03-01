Гуллит – о де Йонге: «Один матч он проводит хорошо, а другой проваливает»

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01 Марта 2021, 22:18,
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Бывший футболист сборной Голландии Рууд Гуллит оценил выступления полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.
«Тяжело описать игру Френки. Один матч он проводит хорошо, а другой проваливает. Иногда возникает ощущение, что это лучший игрок в истории футбола, а через неделю может казаться, что он является худшим. Конечно, в целом де Йонг – фантастический футболист, но его нужно правильно использовать», - цитирует Гуллита FCBarcelonaFl.
23-летний голландский футболист сыграл двадцать пять матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Френки де Йонг, Рууд Гуллит