Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гуллит – о де Йонге: «Один матч он проводит хорошо, а другой проваливает»

01 Марта 2021, 22:18,

Бывший футболист сборной Голландии Рууд Гуллит оценил выступления полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

«Тяжело описать игру Френки. Один матч он проводит хорошо, а другой проваливает. Иногда возникает ощущение, что это лучший игрок в истории футбола, а через неделю может казаться, что он является худшим. Конечно, в целом де Йонг – фантастический футболист, но его нужно правильно использовать», - цитирует Гуллита FCBarcelonaFl.

23-летний голландский футболист сыграл двадцать пять матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Френки де Йонг, Рууд Гуллит
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола