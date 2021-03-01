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​«Барселона» выступила с заявлением об обысках

01 Марта 2021, 17:11,

В первый день весны в офисах «Барселоны» проходили обыски. Каталонский клуб опубликовал на своём сайте официальное заявление по поводу этой ситуации.

Согласно опубликованной информации, обыски  происходят по указанию Инструктирующего суда номер тринадцать, который занимается делом о мониторинге социальных сетей. «Барселона» выразила готовность сотрудничать с правоохранительными органами.

В прошлом году появились слухи о том, что тогдашние руководители «Барселоны» организовывали травлю в социальных сетях людей, которые выступали против них.

Ранее сообщалось, что экс-президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу был арестован.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона
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