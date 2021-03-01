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​Лапорта отреагировал на арест Бартомеу

01 Марта 2021, 16:15,

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на информацию об аресте Хосепа Бартомеу, занимавшего президентское кресло в клубе до осени.

«Это нехорошие, неприятные новости. Потому что этот человек занимал должность президента «Барселоны». Но нужно помнить о существовании презумпции невиновности», - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Восьмого марта пройдут выборы нового президента «Барселоны». Жоан Лапорта поборется за должность с Виктором Фонтом и Тони Фрейшей. Лапорта, уже занимавший президентский мостик в «Барселоне» в 2003 по 2010 год, называется фаворитом.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Хосеп Бартомеу, Жоан Лапорта
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