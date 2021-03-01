​Артета не станет тренером «Барселоны»

В прессе появились слухи о том, что Микель Артета, ныне работающий в лондонском «Арсенале», может стать главным тренером «Барселоны» в том случае, если на президентских выборах в каталонском клубе победит Жоан Лапорта.

Как сообщает Goal.com, эта информация не соответствует действительности. Артета не рассматривается как новый тренер «Барселоны», и с ним никто на этот счёт не связывался.

Выборы президента «Барселоны» пройдут 8 марта. Жоан Лапорта, который уже президентствовал в клубе в период с 2003 по 2010 год, считается фаворитом в гонке. Его конкурентами являются Виктор Фонт и Тони Фрейша.