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​Артета не станет тренером «Барселоны»

01 Марта 2021, 14:31,

В прессе появились слухи о том, что Микель Артета, ныне работающий в лондонском «Арсенале», может стать главным тренером «Барселоны» в том случае, если на президентских выборах в каталонском клубе победит Жоан Лапорта.

Как сообщает Goal.com, эта информация не соответствует действительности. Артета не рассматривается как новый тренер «Барселоны», и с ним никто на этот счёт не связывался.

Выборы президента «Барселоны» пройдут 8 марта. Жоан Лапорта, который уже президентствовал в клубе в период с 2003 по 2010 год, считается фаворитом в гонке. Его конкурентами являются Виктор Фонт и Тони Фрейша.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Микель Артета
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