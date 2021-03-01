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Полиция провела обыск в офисе «Барселоны»

01 Марта 2021, 13:04,

Сегодня, первого марта, полиция провела обыск в офисе каталонской «Барселоны». Об этом информирует издание Mundo Deportivo.

Как информирует источник, полицейские проводили обыски с самого утра. О подробностях операции пока ничего не сообщается. Известен лишь один момент - это связано с деятельностью «сине-гранатовых» в соцсетях.

По итогам 25 туров чемпионата Испании «Барселона» под руководством Рональда Кумана занимает второе место в турнирной таблице. Каталонский клуб отстает от лидирующего «Атлетико» на пять очков.

Следующий поединок «сине-гранатовые» проведут против «Севильи» в Кубке Испании третьего марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона
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