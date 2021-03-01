Васкес выдвинул ультиматум «Реалу»

|
01 Марта 2021, 09:36,
|
|
Нападающий мадридского «Реала» Лукас Васкес продолжает общаться с боссами клуба о пролонгации трудового соглашения.
Как сообщает портал Goal, 29-летний футболист выдвинул «сливочным» ультиматум. Лукас подпишет новый контракт только в том случае, если «королевский» клуб предложит ему значительное увеличение заработной платы.
Напомним, что действующее соглашение Васкеса с мадридским грандом рассчитано до лета 2022-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провел 18 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Лукас Васкес
Васкес пошёл ва-банк - знает, что - если Зидан по окончании сезона уйдёт из клуба - то при новом тренере вряд ли будет попадать в основу, а потому за Зиданом уйдёт и он.
О как! Кем себя возомнил Васкес? Да по нему Хетафе плачет