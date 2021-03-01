Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Васкес выдвинул ультиматум «Реалу»

01 Марта 2021, 09:36,

Нападающий мадридского «Реала» Лукас Васкес продолжает общаться с боссами клуба о пролонгации трудового соглашения.

Как сообщает портал Goal, 29-летний футболист выдвинул «сливочным» ультиматум. Лукас подпишет новый контракт только в том случае, если «королевский» клуб предложит ему значительное увеличение заработной платы.

Напомним, что действующее соглашение Васкеса с мадридским грандом рассчитано до лета 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провел 18 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Лукас Васкес
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Комментарии (2)
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1
redwhite1959
01 Марта 2021, 10:03

Васкес пошёл ва-банк - знает, что - если Зидан по окончании сезона уйдёт из клуба - то при новом тренере вряд ли будет попадать в основу, а потому за Зиданом уйдёт и он.

2
Артур Измаилов
01 Марта 2021, 09:49

О как! Кем себя возомнил Васкес? Да по нему Хетафе плачет

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