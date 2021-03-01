Васкес выдвинул ультиматум «Реалу»

Нападающий мадридского «Реала» Лукас Васкес продолжает общаться с боссами клуба о пролонгации трудового соглашения.

Как сообщает портал Goal, 29-летний футболист выдвинул «сливочным» ультиматум. Лукас подпишет новый контракт только в том случае, если «королевский» клуб предложит ему значительное увеличение заработной платы.

Напомним, что действующее соглашение Васкеса с мадридским грандом рассчитано до лета 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провел 18 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.