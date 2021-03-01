Симеоне повторил тренерский рекорд «Атлетико» по количеству побед

Аргентинский специалист Диего Симеоне привел мадридский «Атлетико» к очередной победе. В минувшие выходные «матрасники» встречались с «Вильяреалом» и отпраздновали успех со счетом 2:0.

Как информирует Opta в «Твиттере», эта «виктория» стала дла Симеоне 308-й у руля мадридского топ-клуба. Он добился такого показателя в 512 матчах.

Диего повторил рекордное достижение Луиса Арагонеса, однако испанцу для этого понадобилось провести на 100 матчей больше.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Атлетико» набрал 58 очков после 24 сыгранных матчей. Мадридцы занимают первое место, опережая ближайшего преследователя на пять баллов.