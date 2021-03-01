«Атлетико» выжал максимум из созданных моментов и обыграл «Вильярреал»

В одном из центральных матчей 25-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Атлетико» и создал не так много по настоящему опасных моментов, несмотря на тотальный контроль мяча и полтора десятка ударов по воротам. В середине первого тайма лидеры повели - после борьбы Стефана Савича и Альфонсо Педрасы мяч отскочил в сетку от спины последнего. ВАР показал, что автора автогола не толкали. Херард Морено едва не сравнял счет неважным ударом, но ошибку Яна Облака на ленточке исправил одноклубник. После перерыва Пау Торрес и Карлос Бакка обменялись опасными ударами, а Жоау Фелиш с подбора с линии штрафной снял все вопросы о победителе - 2:0. В концовке еще было два выстрела Алехандро Баэны в штангу и голкипера.

«Атлетико» на пять очков опережает «Барселону» и имеет матч в запасе, «Вильярреал» продлил череду неважных результатов и уже на седьмом месте.