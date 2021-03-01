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«Атлетико» выжал максимум из созданных моментов и обыграл «Вильярреал»

01 Марта 2021, 01:05,

В одном из центральных матчей 25-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Атлетико» и создал не так много по настоящему опасных моментов, несмотря на тотальный контроль мяча и полтора десятка ударов по воротам. В середине первого тайма лидеры повели - после борьбы Стефана Савича и Альфонсо Педрасы мяч отскочил в сетку от спины последнего. ВАР показал, что автора автогола не толкали. Херард Морено едва не сравнял счет неважным ударом, но ошибку Яна Облака на ленточке исправил одноклубник. После перерыва Пау Торрес и Карлос Бакка обменялись опасными ударами, а Жоау Фелиш с подбора с линии штрафной снял все вопросы о победителе - 2:0. В концовке еще было два выстрела Алехандро Баэны в штангу и голкипера.

«Атлетико» на пять очков опережает «Барселону» и имеет матч в запасе, «Вильярреал» продлил череду неважных результатов и уже на седьмом месте.

Протокол игры  
Вильярреал 0:2 Атлетико М
    27' Педраса Альфонсо (0:1)
    69' Фелиш Жоау (0:2)
Асенхо Серхио Фойт Хуан Альбиоль Рауль   51' Торрес Пау II Педраса Альфонсо   60' (Эступиньян Первис (   60') Тригерос Мануэль   71' (Баэна Алехандро (   71') Капу Этьен   71' (Коста Хауме (   71'   30') Парехо Даниэль Чуквезе Саму Морено Херард Гомес Мойсес   60' (Бакка Карлос (   60')
Запасные: Рульи Херонимо Фунес Мори Раба Даниэль Ниньо Фер Ратиу Андрей
Облак Ян Врсалько Шиме Савич Стефан Фелипе Аугусто IV   35' Эрмосо Марио Льоренте Маркос Коке Хорхе Ньигес Сауль   47' Лемар Тома   45'   46' (Фелиш Жоау (   46') Корреа Анхель   83' (Торрейра Лукас (   83') Суарес Луис   76' (Кондогбия Жоффрей (   76')
Запасные: Дембеле Мусса II Грбич Иво Лоди Ренан Эррера Эктор Витоло Виктор
28 февраля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Вильярреал
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Комментарии (1)
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ARTUR
01 Марта 2021, 01:22

Большинство , особенно противников Ла лиги не любят атлетов )) ну а сегодня встречались очень похожие команды , я ждал а этом сезоне после прихода Унаи прорыва от Вильяреала , но пока они барахтаются где то и около )) мне нравятся обе эти команды , с удовольствием посмотрел матч , особенно второй тайм , мне прикольна тактика Мадридцев , забив гол они тут же начинают последние игры , да и многие другие играть по счету и в итоге теряют очки , Симеоне в этом матче видимо дал указ в оборону уходить лишь при разрыве в два гола , что они и сделали , и сразу же началось палево у ворот Облака )) Вильяреал сделал за 5 минут столько ударов в створ ворот сколько сделали до этого обе команды )) Наверное Облак их потом побьет в раздевалке )) Не понравилось как ушел на замену Суарес , обидился что ли ?? И еще очень бы хотелось что бы во время игр атлетов где нибудь в уголке экрана попутно показывали Симеоне )) ибо его действия у бровики чаще интереснее того что происходит на поле )) ждем завтра ответ от Реала )))

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