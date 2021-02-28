«Хетафе» устроил разгром «Валенсии», Черышев не играл

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28 Февраля 2021, 00:56,
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Проигравший четыре матча кряду «Хетафе» в 25-м туре Примеры играл против «Валенсии». Коллектив из мадридского региона выиграл первый тайм благодаря позднему голу Мауро Арамбарри, а сразу после перерыва получил лишнего игрока на поле и после гола Хайме Маты получил комфортный перевес в счете. В самой концовке Карлос Аленья сделал счет разгромным - 3:0. «Хетафе» набрал 27 очков и вместе с сегодняшним соперником идет на 13-м месте. Россиянин Денис Черышев не попал в заявку, продолжая восстановление после травмы.
Протокол игры
|(1:0) Арамбарри Мауро 39'
|(2:0) Мата Хайме 55'
|(3:0) Аленья Карлес 87'
Сория Давид • Дамиан Суарес • Дьене Даконам • 29'Кабако Эрик 31' 64' ( Шакла Софьян ( 64') • Оливера Матиас • Ньом Аллан 76' 85' ( Тимор Давид ( 85') • Арамбарри Мауро 85' ( Аленья Карлес ( 85') • Максимович Неманья • Кукурелья Марк • 57'Унал Энес 14' 73' ( Эрнандес Хуан ( 73') • Мата Хайме 85' ( Кубо Такефуса ( 85')
Запасные: Портильо Франсиско • Анхель Луис • Яньес Рубен • Чема Родригес
Силлессен Яспер • Корреа Тьерри • 6'Дьякаби Муктар • 51'Габриэль Паулиста • Гайя Хосе • 76'Солер Карлос 81' ( Олива Кристиан ( 81') • Рачич Урош 68' ( Гамейро Кевин ( 68') • Васс Даниэль • Ли Кан Ин • Муса Юнус 54' ( Гильямон Уго ( 54') • Макси Гомес 81' ( Кутроне Патрик ( 81')
Запасные: Лато Тони • Ферру • Джейсон • Вальехо Ману • Гуэдеш Гонсалу • Мангала Эльяким • Хауме Доменек • Санчес Алехандро
27 февраля. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Хетафе