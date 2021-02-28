«Хетафе» устроил разгром «Валенсии», Черышев не играл

Проигравший четыре матча кряду «Хетафе» в 25-м туре Примеры играл против «Валенсии». Коллектив из мадридского региона выиграл первый тайм благодаря позднему голу Мауро Арамбарри, а сразу после перерыва получил лишнего игрока на поле и после гола Хайме Маты получил комфортный перевес в счете. В самой концовке Карлос Аленья сделал счет разгромным - 3:0. «Хетафе» набрал 27 очков и вместе с сегодняшним соперником идет на 13-м месте. Россиянин Денис Черышев не попал в заявку, продолжая восстановление после травмы.