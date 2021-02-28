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«Хетафе» устроил разгром «Валенсии», Черышев не играл

28 Февраля 2021, 00:56,

Проигравший четыре матча кряду «Хетафе» в 25-м туре Примеры играл против «Валенсии». Коллектив из мадридского региона выиграл первый тайм благодаря позднему голу Мауро Арамбарри, а сразу после перерыва получил лишнего игрока на поле и после гола Хайме Маты получил комфортный перевес в счете. В самой концовке Карлос Аленья сделал счет разгромным - 3:0. «Хетафе» набрал 27 очков и вместе с сегодняшним соперником идет на 13-м месте. Россиянин Денис Черышев не попал в заявку, продолжая восстановление после травмы.

Протокол игры  
Хетафе 3:0 Валенсия
(1:0) Арамбарри Мауро 39'    
(2:0) Мата Хайме 55'    
(3:0) Аленья Карлес 87'    
Сория Давид Дамиан Суарес Дьене Даконам   29' Кабако Эрик   31'   64' (Шакла Софьян (   64') Оливера Матиас Ньом Аллан   76'   85' (Тимор Давид (   85') Арамбарри Мауро   85' (Аленья Карлес (   85') Максимович Неманья Кукурелья Марк   57' Унал Энес   14'   73' (Эрнандес Хуан (   73') Мата Хайме   85' (Кубо Такефуса (   85')
Запасные: Портильо Франсиско Анхель Луис Яньес Рубен Чема Родригес
Силлессен Яспер Корреа Тьерри   6' Дьякаби Муктар   51' Габриэль Паулиста Гайя Хосе   76' Солер Карлос   81' (Олива Кристиан (   81') Рачич Урош   68' (Гамейро Кевин (   68') Васс Даниэль Ли Кан Ин Муса Юнус   54' (Гильямон Уго (   54') Макси Гомес   81' (Кутроне Патрик (   81')
Запасные: Лато Тони Ферру Джейсон Вальехо Ману Гуэдеш Гонсалу Мангала Эльяким Хауме Доменек Санчес Алехандро
27 февраля. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Хетафе
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