​В Испании назвали сроки отсутствия Араухо и Педри

В субботу «Барселона» победила в гостях у «Севильи» (2:0), но потеряла сразу двоих игроков – травмы получили защитника Рональда Араухо и полузащитника Педри.

Как сообщает AS, травма Араухо не является серьёзной. Защитник имеет возможность сыграть против «Севильи» в ответном кубковом полуфинале, который пройдёт на стадионе «Камп Ноу» третьего марта.

Что касается Педри, который покинул стадион на костылях, то полузащитник не может помочь «Барселоне» на протяжении двух-трёх недель.

Отметим, что в первом полуфинале Кубка Испании «Барселона» проиграла «Севилье» с результатом 0:2.