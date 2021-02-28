Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​В Испании назвали сроки отсутствия Араухо и Педри

28 Февраля 2021, 00:48,

В субботу «Барселона» победила в гостях у «Севильи» (2:0), но потеряла сразу двоих игроков – травмы получили защитника Рональда Араухо и полузащитника Педри.

Как сообщает AS, травма Араухо не является серьёзной. Защитник имеет возможность сыграть против «Севильи» в ответном кубковом полуфинале, который пройдёт на стадионе «Камп Ноу» третьего марта.

Что касается Педри, который покинул стадион на костылях, то полузащитник не может помочь «Барселоне» на протяжении двух-трёх недель.

Отметим, что в первом полуфинале Кубка Испании «Барселона» проиграла «Севилье» с результатом 0:2.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Педри, Рональд Араухо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола